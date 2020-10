Laat je niet vangen aan de promopraatjes van autoverkopers: onze auto-expert over de nadelen van elektrische wagens

Speed pedelecs in opmars, onze man testte zes maanden een Stromer ST5: “Kortrijk rolt fietsplan uit en verwelkomt eerste speciaalza­ken”

29 september De populariteit van elektrisch ondersteunde fietsen neemt razendsnel toe en de belangstelling in speed pedelecs groeit. De helft van de 470.000 fietsen die in 2019 in ons land verkocht werden, is elektrisch ondersteund, waaronder een stijgend aandeel van 3 procent speed pedelecs. “Speed pedelecs hebben een hogere gemiddelde verkoopprijs, maar steeds meer fietsers zijn bereid om dieper in de buidel te tasten voor een betere kwaliteit”, stelde Guy Crab van de sectorfederatie Traxio begin 2020. Wij kregen namens Het Laatste Nieuws en HLN van de bekende Zwitserse speedbikefabrikant de kans om enkele maanden een Stromer ST5 te testen in fietsstad Kortrijk, waar de stad een ambitieus fietsrouteplan aan het uitrollen is en waar de eerste speciaalzaken met enkel elektrische tweewielers openen. “Speed pedelecs zoals Stromer zijn van harte welkom in Kortrijk”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).