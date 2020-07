Krankzinnig! Ford lanceert elektrische racewagen met maar liefst 1.400 pk www.fangio.be

22 juli 2020

15u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto Dat elektrisch rijden niet saai hoeft te zijn, bewijst Ford met de Mustang Mach-E 1400. Een racewagen die maar liefst 1.400 pk levert!

Op dinsdag toonde de Amerikaanse automaker Ford voor het eerst het raceprototype van de volledig elektrische Mustang Mach-E, een krachtpatser met maar liefst 1.400 pk. Ford wilde het voertuig maken om te laten zien hoeveel vermogen haalbaar is zonder een druppel fossiele brandstof te gebruiken.

“Nu is de perfecte tijd om elektrische technologie te gebruiken, ervan te leren, en toe te passen op onze line-up”, zei Ron Heiser, hoofd programma-ingenieur van de Mustang Mach-E, in een persverklaring. “De Mustang Mach-E zal leuk zijn om mee te rijden, net als elke andere Mustang ervoor. Maar deze Mustang Mach-E 1400 is volledig krankzinnig, dankzij de inspanningen van Ford Performance en RTR.”

Zeven elektromotoren

En dat deze Mustang volledig krankzinning is, is wel duidelijk. Zijn 1.400 pk wordt geleverd dankzij maar liefst zeven elektromotoren. Drie van zijn krachtige motoren zijn bevestigd aan het voorste differentieel, de vier andere zijn bevestigd aan de achterzijde, langs een enkele aandrijfas. De configuratie biedt een enorme modulariteit, zodat je de wagen kan instellen voor alle racevormen, van driften tot racen op een circuit.



