Koenigsegg in recordtijd van 0 naar 400 km/u en terug

30 september 2019

11u37 3 Auto Autofabrikant Koenigsegg liet zich begin deze maand door Bugatti het record afsnoepen van de snelste auto ter wereld . Maar niet getreurd, het Zweedse merk slaat meteen terug met een nieuw record. Een sprint richting de 400 km/u, en meteen terug tot stilstand. De Koenigsegg Regera doet het in 31.49 seconden.

Bugatti en Koenigsegg voeren een strijd om snelheidsrecords. De Koenigsegg Agera RS onttroonde twee jaar geleden de Bugatti Veyron als snelste auto ter wereld. De supersportwagen uit Zweden haalde toen een snelheid van 447 km/u.

Dat waanzinnige record werd begin september gebroken door een Bugatti Chiron. Bestuurder Andy Wallace ging op een testbaan in het Duitse Wolfsburg - Bugatti is in handen van Volkswagen - maar liefst 43 km/u sneller, waardoor hij aan 490 km/uur over de baan racete.

500 km/u

De Zweden zijn nog niet in staat om richting 500 km/u te knallen. Daarom pakken ze nu uit met een ander record: van 0 naar 400 en terug naar 0. Op het militaire vliegveld Råda, diep in de bossen van Zweden, deed bestuurder Sonny Persson er amper 31,49 seconden over in zijn Koenigsegg Regera. Hij verbeterde zo een twee jaar oud record, dat overigens al in handen was van Koenigsegg.

De Koenigsegg Regera beschikt dus duidelijk ook over uitstekende remmen. Net iets meer dan 22 seconden had hij nodig om 403 km/u aan te tikken, om dan in ongeveer 9 seconden weer stil te staan. Heftig. De totale afstand die nodig was voor het record bedraagt 2048,46 meter.

