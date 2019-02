Kleurrijke ‘Love Bug Parade’ met Kevers en VW busjes, vrolijkt Brussel op AW

10 februari 2019

13u49

Bron: Belga 0 Auto Verschillende tientallen Kevers en busjes van Volkswagen verzamelen vandaag aan Autoworld in het Jubelpark om deel te nemen aan de elfde editie van de Love Bug Parade. Die staat dit jaar in het teken van de vijftigste verjaardag van het legendarische Woodstock-festival.

Om 13.30 uur zet de Love Bugs Parade zich in gang in een vrolijke chaos van getoeter en vreugdekreten. De route brengt de Kevers via de koninklijke Tervurenlaan nog naar het nieuwe Afrika Museum in Tervuren. En na enkele omzwervingen in het naburige bos komen de wagens tussen 15.30 en 16.00 uur terug naar Autoworld.



Parallel met dit jaarlijkse evenement brengt Autoworld hulde aan een andere mythische kleine wagen, nauw verwant aan de VW Kever: de Buggy. Hoewel hij in 1964 in Californië werd geboren, zou het concept van een kleine funauto - vaak zonder dak - al snel de Atlantische oceaan oversteken.

(Lees verder onder de foto)

Bijzonder aan deze Buggy's is dat ze steeds over een koetswerk uit polyester beschikken, dat wordt gecommercialiseerd in de vorm van een kit die op het onderstel van betaalbare wagens kan worden gemonteerd. In die tijd was dat vaak het chassis van de Kever. België bouwde zo'n 10.000 Buggy's, waarvan de meeste werden geëxporteerd. Vandaag zijn er nog zo'n 700 Buggy's in België. In februari stelt Autoworld een twaalftal van die Belgische Buggy's tentoon.