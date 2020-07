Kleinste auto ter wereld brengt groots bedrag op Erik Kouwenhoven

15 juli 2020

17u42

Bron: AD.nl 2 Auto De Peel P.50 is de kleinste auto ter wereld. Op een veiling bracht een exemplaar uit de jaren vijftig onlangs maar liefst 85.100 euro op. En dat is nog relatief weinig.

De 56 kilogram wegende Peel werd gebouwd op het Britse eiland Man. De dwergauto uit 1963 telt één stoel, een bromfietsmotor van 49 cc, een stuur, drie wielen en een carrosserie van glasvezel.



De auto werd wereldberoemd toen het Britse autoprogramma Top Gear ooit de Peel testte, met achter het stuur de boomlange presentator Jeremy Clarkson. Hij reed er vervolgens mee door de gebouwen van de BBC en ging er zelfs de lift mee in.

Zeldzaam

De auto is slechts 1,34 meter lang, 99 centimeter breed en een meter hoog. De eencilinder motor heeft een vermogen van 4,5 pk, waarmee de Peel een topsnelheid haalt van 60 kilometer per uur. Het gemiddelde verbruik bedraagt 1 op 35,7.

Behalve klein is de driewieler ook zeldzaam. Van de 47 geproduceerde exemplaren zijn er slechts 26 over. Het geveilde exemplaar verkeert niet echt in topconditie. Vandaar dat er ‘slechts’ 85.100 euro voor werd betaald. Op 12 maart 2016 ging een van de gaafste exemplaren onder de hamer bij veilinghuis RM Sotheby’s. De prijs? Een kleine 160.000 euro.