Klassieke Japanners zijn hot en leveren recordbedragen op Erik Kouwenhoven

14 maart 2019

10u25

Bron: AD.nl 1 Auto Een Toyota Supra turbo Targa uit 1994 is deze week verkocht voor een recordbedrag van bijna 174.000 dollar. Klassieke Japanners zijn hot, zo blijkt.

De klassieke Supra, een handgeschakeld exemplaar met slechts 18.000 km op de teller, werd op de veiling van Amelia Island afgehamerd op exact 173.600 dollar (ongeveer 153.290 euro). Deze extreme prijs was geen incident. In januari werd voor een Twin Turbo Supra coupé uit 1994 ook al een recordbedrag van 121.000 dollar (ongeveer 106.800 euro) betaald.

Uiteraard heeft het feit dat Toyota een nieuwe Toyota Supra heeft uitgebracht, invloed op de prijzen van klassieke Supra's. Het nieuwe model is populair, gezien het feit dat het model voor dit jaar in Europa compleet uitverkocht is. En wie wil er nou niet een nieuwe én een klassieke Supra op zijn oprit hebben staan?

Maar er is meer aan de hand, want volgens de Hagerty Bull Market List 2019 - een jaarlijks rapport over de waardepotentie van klassieke auto’s - zijn meer Japanse klassiekers sterk in waarde aan het stijgen. De Honda NSX bijvoorbeeld, maar ook de Subaru WRX STi en de Toyota MR2. Gemiddeld bijna veertig procent over de afgelopen vijf jaar, aldus Hagerty. En het afgelopen jaar stegen de prijzen zelfs sneller dan die van klassieke Porsches.

Volgens Hagerty zijn het vooral de millennials die interesse hebben in deze nieuwe categorie klassiekers. Het gaat hierbij om de groep mensen die is geboren tussen 1980 en 2000. Zij hadden als tiener posters van films als The Fast and the Furious op hun kamer hangen. Inmiddels zijn ze tussen de dertig en veertig en in een aantal gevallen rijk genoeg om de automobiele hoofdrolspelers uit hun favoriete computerspellen en films te kopen.