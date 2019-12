Klassieke Aston Martin DB5, met machinegeweren in de koplampen, keert terug in nieuw James Bond-avontuur Niek Schenk

09 december 2019

14u28

Bron: AD.nl 0 Auto De makers van de nieuwste James Bond-film No Time To Die hebben een officiële trailer gepubliceerd die verraadt dat 007 hierin inderdaad in zijn oude dienstauto terugkeert: de Aston Martin DB5.

In de eerste filmbeelden is te zien dat de auto opnieuw gepantserd is om de geheimagent goed te beschermen en dat zijn koplampen nu zijn voorzien van dodelijke mitrailleurs, terwijl die vroeger bij de voorbumper ingebouwd waren.

25 replica's

Ook in het echt keert de DB5 terug. De Britse autofabrikant heeft besloten om minimaal 25 replica’s van deze klassieker uit 1964 te gaan maken. Zij krijgen in elk geval de verwisselbare kentekenplaten, zoals de auto die ook in de film had. Welke andere gadgets van de geheim agent aan boord zijn, verklapt de fabrikant nog niet. Het oorspronkelijke model was door Bonds intelligente hulp Q voorzien van een schietstoel, ingebouwde mitrailleurs, een kogelwerend scherm voor de achterruit en de mogelijkheid om olie en spijkers op de weg te strooien. De gadgets in de replica worden gecreëerd met hulp van Chris Corbould, de met een Oscar bekroonde special effects-deskundige die aan de films meewerkte.

2,2 miljoen euro

De prijs van de replica is al bekend: ruim 2,2 miljoen euro exclusief belastingen. Voor alle duidelijkheid wijst Aston Martin er op dat hij niet zal voldoen aan de huidige eisen voor gebruik op de openbare weg. De DB5 wordt immers precies zo gebouwd als de auto van destijds en heeft een achterstand als het gaat om de veiligheidseisen waaraan auto’s tegenwoordig moeten voldoen. En kentekenplaten die je kan wegdraaien? Zoiets is in veel landen verboden.

De fabrikant voegt eraan toe dat er wel enkele verbeteringen aan het originele ontwerp zijn aangebracht om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de auto te garanderen. Het oorspronkelijke model had namelijk nogal wat kwaliteitsproblemen, zoals in die jaren wel vaker bij Britse auto’s gebruikelijk was.

De nieuwe auto’s heten officieel Aston Martin Goldfinger DB5 Continuation Edition. En net als het origineel krijgen ze de lakkleur Silver Birch. De fabrikant biedt 25 replica’s voor de verkoop aan, maar maakt er in totaal 28. Een daarvan houdt Aston Martin zelf, de tweede is bestemd voor EON, de productiemaatschappij van de James Bond-films, en het derde exemplaar wordt geveild voor een goed doel.

Goldfinger

De snelle DB5 maakte zijn debuut in de derde James Bond-film, Goldfinger. Sean Connery had daarin de hoofdrol. Daarna verscheen de auto nog eens in zes andere Bond-films: Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) en Spectre (2015).

De James Bond-auto was destijds zo populair dat Corgi, fabrikant van miniatuurauto’s, er onmiddellijk een kleine versie van uitbracht. Van die modelauto, compleet met schietstoel, werden er alleen al in 1965 meer dan 2,5 miljoen verkocht.