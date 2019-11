Klassiek automerk wordt nieuw leven ingeblazen met 1.200 pk sterke V12 Erik Kouwenhoven

17 november 2019

09u57

Bron: AD.nl 3 Auto Het Franse automerk Delage verdween in 1953, maar maakt nu een glorieuze comeback met een 1.230 pk sterke, hybride supersportwagen.

De aankondiging werd gedaan door Les Amis de Delage, een vereniging van fans van het merk die proberen de nalatenschap van het merk veilig te stellen. In het bericht, gepubliceerd op Facebook, kondigt de organisatie aan een overeenkomst te hebben ondertekend voor de hervestiging van het bedrijf Delage Automobiles.

Droom

Dit gebeurt dus maar liefst 66 jaar nadat de laatste Delage werd geproduceerd in Frankrijk. De informatie die werd verstrekt, is summier. Zeker is in ieder geval dat een conceptcar van Delage zal worden gepresenteerd tijdens de LA Motorshow, die op 22 november wordt geopend. De Franse supercar, genaamd D12, krijgt een V12-motor om de droom van oprichter Louis Delage te verwezenlijken.

Hij wilde immers ooit een V12-model bouwen, maar het kwam er nooit van. Nu dus waarschijnlijk wel, maar dat is niet het enige. Het atmosferische blok van 900 pk wordt bijgestaan door een elektromotor, wat moet leiden tot een cumulatief vermogen van 1.230 pk. De prestaties zijn nog niet bekend, maar de bedoeling is dat de rijervaring 'zo dicht mogelijk bij die van de Formule 1 zouden moeten liggen’.

Nürburgring

Om dat te realiseren is Jacques Villeneuve aangetrokken, die verantwoordelijk is voor de afstelling van de D12. Volgend jaar moet de auto al het ronderecord op de Nürburgring verbreken.

De financiering wordt verzorgd door Laurent Tapie, de zoon van zakenman en politicus Bernard Tapie, ooit voorzitter van voetbalclub Olympique Marseille. Hoewel de plannen ambitieus zijn, is de nodige scepsis gerechtvaardigd, want het zou niet het eerste klassieke automerk zijn dat nog tijdens zijn wedergeboorte sterft in schoonheid.