KIJK. Eerste volledig elektrische vliegende auto mag beginnen met testritten én -vluchten

Alef Aeronautics heeft toestemming gekregen om hun elektrische vliegende auto zowel op de weg als in de lucht te gaan uittesten. De Amerikaanse autofabrikant kreeg namelijk een Speciale Luchtwaardigheid Certificering van de Federale Luchtvaart Administratie (FAA). Met die vergunning kan het bedrijf proefritten en -vluchten uitvoeren voor demonstraties, onderzoek en ontwikkeling. Pleziervluchten of -ritjes zijn dus nog niet toegestaan. Het is niet de eerste keer dat een vliegende auto die toestemming krijgt van de FAA, maar voor het eerst gaat het nu om een volledig elektrische variant.

Volgens het bedrijf werd in 2018 een eerste geautomatiseerde testvlucht van een skeletversie van de auto met succes uitgevoerd. Een jaar later lukte dat ook met een prototype op ware grootte.

Model A kan op straat rijden, maar kan ook verticaal opstijgen zoals een helikopter om bijvoorbeeld over obstakels op de weg te vliegen. De wagen is ontworpen om perfect in een standaard garage of parkeerplaats te passen. Hij kan tot twee mensen vervoeren en houdt het naar verwachting tot zo’n 322 kilometer uit op de weg of tot zo’n 177 kilometer in de lucht.