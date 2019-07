Kentekenplaat uit 1907 brengt 270.000 euro op Erik Kouwenhoven

06 juli 2019

13u09

Een zeldzame kentekenplaat uit 1907 is in Engeland verkocht voor een ongelofelijke 243.000 pond, oftewel ruim 270.000 euro.

Er was veel belangstelling voor het kenteken, dat slechts één nummer heeft. In Engeland wordt voor kentekens met weinig getallen veel geld betaald. In het Verenigd Koninkrijk kan een kenteken gewoon worden meegenomen naar een volgende auto.

Tijdens de veiling liep de teller op tot 270.000 pond. De platen werden het eerst gebruikt door de hoofdcommissaris van de toenmalige North Riding Constabulary, Majoor Sir Robert Bowyer in 1907. Sindsdien heeft het op veel voertuigen van de politie van het Noord-Engelse graafschap North Yorkshire gezeten.

Gemeenschapsprojecten

Maar na 112 jaar leek het de instantie goed om het zeldzame kenteken te gelde te maken. De opbrengst gaat nu naar twee gemeenschapsprojecten: een herdenkingstuin en een veiligheidscampagne. De naam van de koper is niet bekendgemaakt.