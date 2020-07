Keert legendarische VW-bus terug in elektrische vorm? Erik Kouwenhoven

14 juli 2020

20u52 10 Auto Een cabriolet, terreinwagen of camper, de eBussy tover je in een handomdraai om in een vehikel naar keuze. De Duitse start-up Emobs hoopt hem volgend jaar op de markt te brengen.

De eBussy is een elektrisch voertuig met meer dan tien modulaire en uitwisselbare carrosserieën. In een paar eenvoudige stappen kan de wagen worden omgebouwd tot cabriolet, terreinwagen, stationwagen, pick-up of camper.

Emobs stelt dat de voertuigen ruim 600 kilometer kunnen rijden dankzij de lithium-ion-accu’s met een capaciteit van 30 kWh. Door de zonnepanelen en de terugwinning van stroom zou daar in theorie dagelijks nog eens tot 200 kilometer bij kunnen komen.

In de variant voor personenvervoer, die simpelweg ‘Bus’ heet, passen maximaal zes inzittenden. Vier elektromotoren van 15 kW drijven ieder een wiel aan. Deze versie is duidelijk geïnspireerd op de bekende Volkswagen T3-bus die tussen 1979 en 1990 van de band liep. De eBussy is 3,50 meter lang, 1,60 meter breed en 1,90 meter hoog. Hij weegt tussen de 450 en 600 kilo.

De eBussy moet in staat zijn om een lading tot 1.000 kilo te vervoeren. Hij haalt dan nog een snelheid van maximaal 90 kilometer per uur. De Duitse basisprijs voor een voertuig met cabine ligt rond de 15.800 euro. Bij een upgrade naar een camper kunnen de kosten, inclusief modules en accessoires, oplopen tot net geen 30.000 euro. De Belgische prijzen zijn nog niet bekend.

