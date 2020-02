Katalysator-dief geplet doordat auto van krik rolt Erik Kouwenhoven en Matthias Van den Bossche

03 februari 2020

17u50

Bron: AD.nl 1 Auto Een man die in de Engelse stad Swindon probeerde om een katalysator te stelen, is geplet door de auto die hij had opgekrikt om bij het waardevolle onderdeel te komen.

Junkies en kruimeldieven hebben de diefstal van autoradio's al lang geleden verruild voor het ontvreemden van katalysatoren. Niet alleen hier stijgt het aantal gestolen uitlaatonderdelen, ook in Engeland blijken katalysatordieven een ware plaag. Dat komt vooral door de gestegen prijs van platina en palladium, zeldzame metalen die nodig zijn om de uitlaatgassen te reinigen.

Deze week werd bekendgemaakt dat ene Gary Gray (38) uit Swindon is overleden nadat hij eerder bij een garage een Opel Astra had opgekrikt om een katalysator te stelen. De man werd gevonden doordat zijn benen onder de auto uitstaken. Vermoedelijk is de krik weggeschoten, waarna de dief werd geplet door het gewicht van de auto. De zaklamp die de dief gebruikte stond nog aan en in de buurt werd een rugzak met sleutels, aluminiumfolie en een fles methadon erin gevonden.

Rondtrekkende bendes

Hoewel een katalysator veel geld oplevert bij een heler, is het geen eenvoudige klus. Met een krachtige zaag of snijbrander moet het onderdeel worden verwijderd, terwijl het voertuig op een krik staat. In Nederland, maar ook in ons land worden steeds vaker katalysatoren gestolen. In mei 2019 werden bij een voormalig autohandelaar in Bornem tussen de 400 en 500 katalysatoren gestolen. Een jaar eerder sneden dieven in het West-Vlaamse Hooglede met een lasersnijder de katalysator van een Mercedes Vito weg. Tweedehands zijn de onderdelen zo’n vijftig tot honderd euro per stuk waard.

Experts vermoeden dat de diefstallen het werk zijn van rondtrekkende bendes. “Ze zoeken een wijk uit die dicht bij een snelweg ligt, inventariseren op hun gemak de buit en rauzen dan in een nacht al die katalysators eruit”, zegt een woordvoerder van het Nederlandse expertisecentrum voor vervoerscriminaliteit VBV.

Volgens de politie kan er niet veel worden gedaan tegen de diefstal, afgezien van het markeren van de katalysator met een serienummer en de auto veilig wegzetten. Autofabrikanten zoals Toyota hebben hun nieuwste generatie katalysatoren al zo ingebouwd dat ze veel moeilijker te stelen zijn.