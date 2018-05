Kartwereld verbijsterd over horrorongeluk in Walibi Holland: 13-jarig meisje zonder helm komt met haren vast te zitten Arjen ten Cate en Paolo Laconi

08 mei 2018

09u18

Bron: AD.nl - De Stentor 10 Auto De kartwereld reageert vol ongeloof op een ernstig kartincident in het Nederlandse attractiepark Walibi Holland. Vooral het feit dat onervaren rijders in vrijetijdskleding en zonder helm rondjes over het circuit racen wekt verbazing.

Een 13-jarig meisje raakte zaterdag ernstig gewond op de kartbaan van het pretpark in Biddinghuizen (provincie Flevoland). Volgens omstanders omdat zij met haar haren vast kwam te zitten aan de kart. Een deel van haar hoofdhuid zou los zijn gerukt van de schedel, zeggen medewerkers van Walibi tegen Looopings, een gespecialiseerde website over attractieparken.

'Doe een helm op'

De kartbaan is sinds het ongeluk buiten gebruik. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit doet onderzoek naar het incident. De Nederlandse kartwereld is bij voorbaat verbijsterd dat bezoekers van Walibi zonder helm en race-overall in de karts mogen rijden.



"Dat is bij ons niet eens een discussie. Regel één bij karten: doe een helm op”, zegt Maarten van Wesenbeeck van de KNAF, de Nederlandse federatie voor autosport, waar ook de kartsport onder valt, in een reactie aan onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD). "Voor karters met lange haren is het gebruikelijk de haren weg te stoppen in een netje onder de helm. Anderen doen een staart of vlecht in en verbergen deze tussen het brandwerende pak en de overall. Het is in ieder geval zeer onverstandig lang haar los te laten wapperen."

Regel één bij karten: doe een helm op Maarten van Wesenbeeck

Waarschuwingssticker

Kartbanen hebben onderling afspraken gemaakt. "Op ieder stuur hangt een waarschuwingssticker, waarop duidelijk te zien is dat je je haar niet los moet laten wapperen", zegt Tim Coronel, coureur en tevens eigenaar van een kartbaan.

De Duitse leverancier van de karts die in Walibi Holland worden gebruikt, Rimo, benadrukt altijd een helm te gebruiken. Op kartbanen is dit volgens het bedrijf verplicht, in attractieparken niet. Walibi Holland zelf wil niet ingaan op vragen van het AD over het ontbreken van helmplicht.