Kans op diefstal steeds groter bij auto's met slim startsysteem

28 januari 2019

18u40

Bron: BBC News, Which? 6 Auto Slecht nieuws voor personen die met een auto met intelligente contactsleutel en startknop rondrijden. Uit recent onderzoek van het Britse consumentenbureau ‘Which?’ blijkt immers dat zulke auto’s makkelijker gestolen kunnen worden. Bij 99 procent van de ‘slimme’ modellen treedt er een beveiligingsfout op.

Honderden populaire automodellen waaronder de Volkswagen Golf, de Nissan Qashqai en de Ford Fiesta worden tegenwoordig uitgerust met een intelligente contactsleutel. Handig, want de bestuurder moet simpelweg zijn hand uitreiken om de auto te openen, zonder zijn sleutels tevoorschijn te toveren. Hetzelfde geldt voor het starten van de auto. Daarvoor dient hij gewoon op de startknop te drukken.



De voorwaarde is natuurlijk wel dat de eigenaar de sleutel op zak heeft. Maar ook dieven slagen er steeds vaker in om zulke auto’s te starten, zonder de bijhorende autosleutel bij zich te dragen. Daarvoor gebruiken ze goedkope elektrische apparatuur om het toegangssysteem van de slimme auto’s te omzeilen.

Slim systeem omzeilen

Het consumentenbureau ‘Which?’ analyseerde de gegevens van de ADAC (Allgemeine Deutsche Automobil-Club), de grootste autoclub van Duitsland. De autoclub testte 237 automodellen met een intelligente contactsleutel en automatische startknop. Bij maar liefst 230 van de 237 uitgeteste auto’s zouden dieven het ‘slimme’ systeem kunnen omzeilen. Dat betekent dat er bij 99 procent van de geteste auto’s een beveiligingsfout optrad.

Modellen die gevrijwaard worden van de beveiligingsfout waren allemaal afkomstig van de holdingmaatschappij Jaguar Land Rover.

Keyless Go

Ondanks een grotere kans op autodiefstal verkiezen veel autofabrikanten nog steeds het Keyless Go-systeem waarbij de sleutel slechts aanwezig moet zijn, en de auto met een druk op de knop gestart kan worden. Tenslotte vinden consumenten zo’n startknop bijzonder gemakkelijk.

Vernuftige technologieën

De vernuftige technologieën waar autofabrikanten moderne auto’s mee uitrusten hebben trouwens niet enkel nadelen. Mike Hawes, topman van de brancheorganisatie SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) benadrukt daarbij dat de technologie auto’s ook veiliger maakt: “Nieuwe auto’s zijn veiliger dan ooit en technologie heeft diefstal drastisch verminderd.”

“Criminelen zullen altijd op zoek gaan naar nieuwe manieren om auto’s te stelen”, klinkt het nog. “Daarom blijven autofabrikanten miljarden investeren in geavanceerde beveiligingstechnieken.” De topman roept daarbij op om de verkoop van “risicovolle” apparatuur online stop te zetten. “Nu wordt het zomaar online verkocht zonder dat men daar toestemming nodig heeft. Vanzelfsprekend maken dieven daar misbruik van.”