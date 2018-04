Kan je deze zomer kriskras door Europa reizen met een elektrische auto? Joost van Velzen

23 april 2018

14u48

Bron: Trouw.nl 0 Auto Europese landen zijn nogal verschillend ingericht voor elektrische auto’s. Ben je afhankelijk van de stekker, ga dan vooral in Nederland op vakantie.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht is het geen gek idee van technisch adviesbureau Sweco. De onderzoekers vroegen zich af hoe het binnen Europa is gesteld met de infrastructuur voor elektrische auto’s. Zijn er genoeg laadpalen? Passen de stekkers erop? En volstaat één laadpasje?

In de meeste gevallen niet, luidt het antwoord op deze drie vragen.

