Kan het nog absurder? Elon Musk wil zijn rode Tesla Roadster naar Mars sturen

Topman van Tesla, Elon Musk, stelt de Roadster voor. Zijn eigen persoonlijke tweezitter - een rode - zou hij meesturen met de Falcon Heavy, een raket die hij in januari wil lanceren. Hij kan de pers weleens jennen met de meest gekke plannen, maar toch zijn ze gewoonlijk bloedserieus: topman van Tesla, Elon Musk, wil een auto naar Mars sturen. Volgend jaar al. Nog opvallender (als dat al kan): niet zomáár een auto, wel zijn persoonlijke rode Roadster, eentje van de eerste lichting uit 2009.

Elon Musk heeft absurde plannen. Op de grond en in de ruimte. In 2011 verkondigde hij al "binnen tien of twintig jaar" mensen te willen sturen naar Mars. In zijn biografie onthult hij zelfs er een kolonie te zullen stichten, zo ergens rond 2040. En het gaat niet zomaar om één man en een paardenkop, maar wel liefst 80.000 mensen.

Alsof die hersenkronkel nog niet gek genoeg is, ging Musk afgelopen weekend een stapje verder. In een eerste tweet verkondigde de miljardair opnieuw een Falcon-raket te zullen lanceren. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Musk dat sinds 2012 het ruimtestation ISS bevoorraadt, heeft het tuig in het verleden al meermaals de ruimte ingestuurd. Slechts één keer mislukte die missie, tijdens een voorbereidende test. De raket is bedoeld voor onbemande tochten en kan na lancering vanzelf weer landen. Maar het werd tijd voor een maatje groter, dacht Musk. De Falcon Heavy vertrekt in januari in Cape Canaveral. Met die raket wil SpaceX komend jaar twee ruimtetoeristen in een baan om de maan laten vliegen.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. Elon Musk(@ elonmusk) link

De raket is de grootste die SpaceX in zijn portefeuille heeft. Hij kan dik 50.000 kilo met zich mee sleuren, voorbij de sterren en verder, ofwel pakweg... veertig Tesla Roadsters. En dus ging bij de topman plots een belletje rinkelen. In een tweede tweet 'grapte' Musk dat hij van plan is zijn persoonlijke rode Roadster mee te sturen. "Rode auto naar een rode planeet", antwoordde hij een van de journalisten die erom vroeg.

Het doel is om de auto in een baan rond Mars te schieten, waar de Roadster dan "zeker een miljard jaar" zal kunnen rondzweven. Ondertussen moet 'Space Oddity' van David Bowie uit de speakers klinken, staat nog te lezen in de tweet. Inderdaad...

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. Elon Musk(@ elonmusk) link

Hoe concreet die plannen precies zijn en - vooral - hoe hij ze zal invullen, is niet geweten. Musk grapt in zijn tweet nog dat hij hoopt dat de raket bij de lancering niet ontploft. SpaceX-medewerkers lijken het nieuwsje alleszins te bevestigen. Zo is er Joy Dunn, ingenieur bij SpaceX die op Twitter verkondigde: "Dit wordt zo geweldig. En oh ja, er zullen natuurlijk camera's bij zijn!" Musk bevestigde zijn plannen ook aan The Verge en schreef in een e-mail naar de tech- en medianieuwssite: 'It's real'.

Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat SpaceX een vreemd voorwerp de ruimte instuurt. Bij de eerste onbemande vlucht van vrachtcapsule Dragon ging een Franse kaas mee.

Well there was that Cheese that SpaceX sent up in their first dragon test flight. pic.twitter.com/EabHvL8Sja Scott Manley(@ DJSnM) link