Kan een SUV ook zuinig zijn? Ja, bewijzen deze modellen

We zijn dol op SUV’s, blijkt uit recente verkoopcijfers. Waar Europeanen tien jaar geleden vooral hatchbacks en sedans kochten, schaffen ze nu vooral SUV’s aan: hun aandeel is gegroeid van 7 procent in 2009 naar 36 procent nu. Slecht nieuws voor het milieu want de uitstoot is hoger , zegt milieuorganisatie Transport & Environment. Maar daar is volgens automobielfederatie Febiac weinig van aan. “Wat onder de motorkap ligt telt, niet het uiterlijk.” Dit zijn milieuvriendelijke modellen.