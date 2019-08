Jouw Mercedes kan binnenkort ook pakketjes ontvangen Roland Tameling

14 augustus 2019

06u27

Bron: AD.nl 2 Auto Als het aan Mercedes-Benz ligt, zijn de automodellen van het merk binnenkort ook geschikt als bezorgpunt van pakketjes. Bezorgers kunnen dan eenmalig toegang krijgen tot de auto, waarna ze een pakketje kunnen achterlaten. Het Duitse automerk voert sinds kort een test uit in Stuttgart, maar breidt dat nu ook uit naar Berlijn.

‘Chark’, zoals het proefprogramma heet, is een samentrekking van de woorden ‘change’ en ‘park’. Het idee is geboren in het speciale innovatiecentrum dat Mercedes’ moederbedrijf Daimler heeft opgericht, Lab1886. Daar bedenkt en experimenteert het concern met allerlei plannen om autorijden en autogebruik slimmer en makkelijker te maken.



Iedereen met een Mercedes-Benz personenwagen (inclusief de V-klasse) met bouwjaar 2015 of jonger kan zich aanmelden voor het project. De bezitter van de auto kan via een app zelf een moment kiezen waarop hij of zij een pakketje wil laten afleveren. Zodra de bezorger binnen 500 meter van de auto is, kan de bezorger eenmalig toegang krijgen tot de Mercedes om het pakketje achter te laten. Is dat veilig achter de rug? Dan krijgt de eigenaar van de auto een bevestiging inclusief foto als bewijs.



Veiligheid

Wees gerust: tijdens dit proces kan de bezorger de auto niet starten of aanzetten. Bovendien heeft Mercedes-Benz naar eigen zeggen diverse veiligheidsmaatregelen ingebouwd. Zo moet de eigenaar van de auto ervoor zorgen dat er geen waardevolle spullen, mensen of huisdieren in het voertuig aanwezig zijn. Verder moet de auto op slot zijn en de ramen gesloten, terwijl er een goede internetverbinding moet zijn met het gesloten Mercedes Me-netwerk. Vooralsnog is de pilot een succes: er zijn inmiddels meer dan 1.000 pakketjes succesvol bezorgd. In 2025 wil het bedrijf Chark in 200 steden over de hele wereld actief hebben.



Mercedes-Benz is overigens niet de eerste autofabrikant die experimenteert met het afleveren van pakketjes in auto’s. Onder meer Skoda en Volvo onderzoeken het fenomeen, terwijl online winkelgigant Amazon samenwerkingen heeft met onder meer Honda, Ford en General Motors.



Bpost

Bpost testte overigens ook al zo'n nieuwe dienst uit, waarbij pakjes rechtstreeks in de kofferruimte van de auto van de werknemer geleverd worden, terwijl die aan het werk is. De test is volgens bpost vooral bedoeld om na te gaan hoe de klanten op deze nieuwe dienst reageren.