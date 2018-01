Jouw autodealer verdient kruimels aan je nieuwe wagen Heidi Gabel

22u31 2 ANP XTRA Auto 20 jaar geleden waren er nog 6.000 garagehouders in ons land, nu amper 1.800. Veel dealers fuseerden en werden groter — hoognodig om vandaag nog rendabel te zijn. Want de marges worden steeds kleiner: complexere auto’s vragen om beter opgeleide verkopers én mecaniciens, klanten verwachten mooie showrooms, vergelijken prijzen en eisen hogere kortingen. En ook de fabrikanten en importeurs willen er wat aan overhouden. Gevolg: voor de verkoper blijft nog een kruimel van 50 à 100 euro per auto over. We horen DDT al galmen: zal ’t gaan, ja?

Fabrikant: 1.200 euro

Hoeveel de autofabrikanten nu precies verdienen aan de wagens waarvoor u zoveel zuurverdiende centen op tafel moet leggen, is een van ’s werelds best bewaarde geheimen. Eén ding is zeker: het leeuwendeel van de kosten gaan naar ontwikkeling, personeel en productie. Maar wat houden die producenten er dan aan over? De Universiteit van Duisburg-Essen en het Duitse vakblad ‘Autozeitung’ durfden zich enkele jaren geleden toch aan een schatting wagen, en kwamen uit op gemiddeld 1.200 euro op een wagen met een cataloguswaarde van 22.500 euro. En zoals valt te vermoeden: hoe duurder de wagen, hoe groter de winst. De top 3: Porsche, Ferrari en Maserati (zie tabel). «Logisch ook: die wagens gaan naar een publiek dat niet probeert af te dingen op elke cent», verklaart Traxio-woordvoerder Philippe Decrock.

