Journalist werkt vijf maanden als Uber-chauffeur (en verdient bijna niks) Werken wanneer jij wilt, een goed salaris en een nieuwe auto, klinkt goed toch? Jeroen van Bergeijk

18u39

Bron: Volkskrant.nl 0 Jiri Buller Auto Uber is deze week vijf jaar actief in Nederland. Jeroen van Bergeijk, journalist bij onze collega's van de Volkskrant, liet zich omscholen tot taxichauffeur en reed vijf maanden voor het omstreden bedrijf.

Na twee dagen autorijden is dit mijn ritme: ik zit onderuitgezakt, als een dode vis, in mijn Mercedes Citan en rijd mijn telefoon achterna. Mijn aandacht verscherpt alleen nog als de Uber Driver-app oplicht.



'Tingelingeling, tingelingeling...', doet de app. Een geluid waaraan ongetwijfeld maanden consumentenonderzoek en een legertje gedragswetenschappers te pas zijn gekomen. Een geluid zo dwingend en indringend dat het nauwelijks te negeren valt. Een oproep van een Uberklant. Vanuit de Rivierenbuurt in Amsterdam. Eén komma twee kilometer rijden, meldt de app. De passagier heeft een rating van 4,54. 'Tik om te accepteren.' Ik tik.

Wanneer ik een paar minuten later arriveer, staan er twee blonde vrouwen op de stoep. Duitse vrouwen, zo blijkt als ik me ervan vergewis dat zij degenen zijn die 'een Uber' hebben besteld. Eentje stapt in, terwijl de ander, die de rit heeft gereserveerd, achterblijft.

