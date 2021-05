Joe Biden wil The Beast elektrisch maken

“Dat is zeker iets waar de president over heeft gesproken. Het is inderdaad een doelstelling van hem”, zo zei Jen Psaki.



Het elektrisch maken van The Beast, nu nog een dieselauto, wordt wel een hele uitdaging. De limousine is de zwaarst gepantserde personenauto ter wereld. Dat maakt hem loodzwaar. Om hem elektrisch genoeg reikwijdte te geven, zou er een enorm batterijenpakket nodig zijn. Het zou de auto, die nu al het gewicht heeft van een vrachtwagen, nóg zwaarder maken. Als er al genoeg plek is om het accupakket in te bouwen.