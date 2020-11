Joe Biden bezit deze sportwagen al 53 jaar, maar als president mag hij er niet meer mee rijden

De video hieronder toont beelden uit 2016, toen Biden nog vicepresident was onder Barack Obama. Te zien is hoe hij Jay Leno meeneemt voor een ritje in de Corvette. En hij spaart de auto niet, want hij rijdt meteen weg met rokende banden en vertelt Leno dat hij ooit 160 mph heeft gereden met de sportwagen. Dat is omgerekend 257 kilometer per uur.