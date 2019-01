Jeugdige inbrekers rijden twintig dure wagens in de prak: meer dan 800.000 dollar schade mvdb

11 januari 2019

17u33

Bron: Houston Chronicle 0 Auto Vier minderjarige inbrekers in Houston hebben het parkeerterrein van een autodealer als het ware omgetoverd tot een botsautokraam. Ze roofden meer dan twintig dure wagens die ze een na een in de prak reden. De schade loopt op tot meer dan 800.000 dollar, ongeveer 700.000 euro.

Volgens de Houston Chronicle sloeg het erg jonge viertal (tussen de 14 en 16) toe in de nacht van zaterdag op zondag. Ze braken binnen in de autozaak Carmax en vonden de sleutels van meer dan twintig modellen, waaronder een Porsche 911, een Jaguar XE en een recente Chevrolet Corvette. De jongens kropen elk achter het stuur, reden de garage uit en hielden op het parkeerterrein een autorodeo met de dure wagens. Iets wat ze enkele keren herhaalden. Ze veroorzaakten aanzienlijke schade. Politiecommandant Mark Herman verklaarde aan de zender KPRC Houston dat hij in zijn 33-jarige carrière nog nooit iets soortgelijks heeft gezien.

De vier jeugdige delinquenten zetten het op een lopen toen de politie ter plaatse kwam. Met de wagens vluchten was geen optie, het parkeerterrein bleek goed afgesloten. De agenten konden hen vrij snel in de boeien slaan. Twee inbrekers werden in de omgeving van de Carmax opgepakt, de twee anderen werden later thuis opgepakt.



Twee van de vier tieners zijn blijkbaar geen onbekenden voor de politie. De vier zijn in een jeugdinstelling nabij de Texaanse grootstad geplaatst. Over het motief van hun zware vandalenstreek houden ze voorlopig de lippen stijf. Of de betrokken ouders de schade kunnen vergoeden, is niet geweten.