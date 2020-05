Gesponsorde inhoud Jeep Renegade, born to be wild Aangeboden door FCA

28 mei 2020

Wie de naam Jeep® hoort, denkt spontaan aan avontuur, legendarische gebeurtenissen en heroïsche prestaties… De Renegade mag dan wel de benjamin zijn uit het actuele Jeep®-gamma, als compacte SUV is hij een volwaardige ambassadeur van het merk.

De Jeep® Renegade voelt zich overal in zijn sas en toont zich bijzonder praktisch met een koffer die minimaal 351 l opneemt en zich laat uitbreiden tot 1297 l. Dankzij de neerklapbare passagiersstoel kunnen ook lange voorwerpen moeiteloos mee aan boord.

Sympathieke verleider

De Sport-uitvoering maakt de Jeep® Renegade toegankelijk voor een breed publiek.. De aandrijving van deze instapversie wordt verzorgd door een levenslustige en zuinige 3-cilinder 1.0 turbo benzinemotor. Hij levert 115 pk aan de voorwielen.

De Renegade Sport is rijkelijk voorzien van veiligheidsuitrusting, waaronder laterale gordijnairbags, thoraxairbags in de voorzetels, remassistentie in geval van een noodstop. Vergeten we evenmin de ‘lane Departure Warning Plus’, een waarschuwingssysteem dat ingrijpt bij het ongewild overschrijden van de rijstrook, waardoor het tevens waakt over optredende vermoeidheid en concentratieverlies bij de bestuurder.

Helemaal bij de tijd is het multimediasysteem Uconnect 5,0" met geïntegreerde DAB-radio (Digital Audio Broadcast) en Uconnect™ Live Services, wat de auto steeds verbonden houdt met de digitale wereld. Uconnect™ staat in noodsituaties paraat om berichten uit te sturen, wegenhulp aan te vragen of rechtstreeks contact op te nemen met de klantendienst. Uconnect™ betekent ook muziekstreaming via Bluetooth of volop genieten van TomTom navigatie. Kortom, de Jeep® Renegade Sport maakt elke verplaatsingeen plezier!

Een nieuwe mijlpaal

Binnenkort staat de Jeep® Renegade 4xe bij de concessionarissen, de eerste plug-in hybrid van het merk. Een plug-in hybrid (PHEV) verbindt het beste van elektrische aandrijving met de kwaliteiten van een verbrandingsmotor voor milieuvriendelijk, zuinig en aangenaam rijden.

De Jeep® Renegade 4xe beschikt over een 1.3 turbo benzinemotor met automatische transmissie, die de voorwielen aandrijft. Daarnaast is er een elektromotor die de achterwielen aandrijft. Samen levert dat 240 pk systeemvermogen op, terwijl de CO2-uitstoot beperkt blijft tot 50 g/km. Beide motoren kunnen samen of afzonderlijk aan de slag gaan, wat de bestuurder kan bepalen via de Hybrid-selectieknoppen. Kiezen voor ‘hybrid’ betekent dat beide motoren samenwerken en de Jeep® Renegade 4xe een volwaardige vierwielaangedreven wagen is. Met ‘electric’ wordt enkel gebruik gemaakt van de elektromotor. De Jeep® Renegade 4xe kan tot 50 km zuiver elektrisch rijden. De ‘e-save’-knop tenslotte laat toe om de batterij al rijdend bij te laden in afwachting dat een laadstation wordt bereikt.

Wat het laden betreft is de Jeep® Renegade 4xe flexibel om diverse types laadinfrastructuur te kunnen benutten. De laadtijd bedraagt slechts 110 minuten met 7,4 kW laadcapaciteit. De status van de batterijlading is altijd te volgen via een smartphone.

