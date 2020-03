Je autostoel omtoveren tot een bed? Eind dit jaar kan het in BMW X7 Niek Schenk

29 maart 2020

06u36

Bron: AD.nl 1 Auto In een rijdende auto languit liggen slapen als passagier: tot nu toe was het verboden, maar BMW heeft een stoel ontwikkeld die dit wél veilig en verantwoord maakt. Eind dit jaar is de slaapstoel verkrijgbaar in de BMW X7 en volgens de autofabrikant voldoet hij aan alle wettelijke eisen.

BMW heeft de stoel van extra zachte kussens voorzien en ook van nieuwe in de stoel ingebouwde airbags, die de liggende passagier als het ware omarmen bij een eventuele botsing. Verder is de behuizing van de gordel niet - zoals gebruikelijk - in de deurstijl ingebouwd, maar in de stoel zelf. Gaat de stoel in de ligpositie, dan verhuist de gordel gewoon mee.

Zelfrijdend

De stoel, met een rugleuning die je tot zestig graden in een bijna volledige ligpositie kan draaien, wordt eind dit jaar leverbaar in de X7, de grootste SUV van BMW. Dat is niet zonder reden: de nieuwe stoel neemt in een auto tamelijk veel ruimte in beslag. Hij is vooral ontwikkeld met het oog op de toekomstige generatie zelfrijdende BMW’s.

BMW noemt de stoel ZeroG Lounger en hij moet de passagier straks het gevoel geven dat-ie los komt van de zwaartekracht, zoals dat ook tijdens een ruimtereis gebeurt. In de zonneklep is een extra scherm voor het infotainment ingebouwd, zodat de passagier al liggend een film of tv kan kijken. Om wagenziekte te voorkomen, kunnen op het scherm ook speciaal ontwikkelde animaties vertoond worden, waardoor je bijvoorbeeld minder snel draaierig wordt in bochten. Over de prijs van deze nieuwe optie in de BMW X7 is nog niets bekend.