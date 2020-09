Japans design op zijn best: compact van buiten maar ruim vanbinnen Aangeboden door Honda

02 september 2020

Van de totale oppervlakte van Japan is 70 % zo goed als onbewoonbaar omdat het bestaat uit bergen, bossen en vulkanisch gebied. Japanners wonen vooral op de zuidelijke dichtbevolkte kustrand van hun land. Ruimte moet goed benut worden en dat straalt af op alles wat zij ontwerpen. Ook op hun auto’s.

Japan telt 127,5 miljoen inwoners en die leven voornamelijk in de vlakke zuidelijke kustrand van het land. Het is één van de drukst bevolkte gebieden ter wereld. De stedelijke agglomeraties vloeien in elkaar over. Japanners wonen klein behuisd en precies daardoor zijn hun woningen minimalistisch opgevat en wordt ruimte zo goed als mogelijk benut. Een voorbeeld: huizen hebben meestal plaats besparende schuifdeuren. Die drang om een ruimte goed te benutten, vind je ook terug in het design van veel van hun automodellen. Het credo is eenvoudig: compact maar tegelijk ruim. Dat is vooral het geval bij de Honda Jazz en Honda Jazz Crosstar.

Jazz en Jazz Crosstar

De nieuwe Honda Jazz, het model van de vierde generatie, is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Het basismodel is de Comfort. Dan volgen de Elegance en de Executive. De meest opvallende is de Crosstar die zich onderscheidt door zijn sportieve SUV-look. De wielkasten zijn extra geaccentueerd en de ophanging is verhoogd. Dat is ideaal voor in de stad om met gemak over drempels en een toegetakeld wegdek te rijden. De Crosstar krijgt standaard dakrails mee en kan optioneel geleverd worden met een tweekleurig koetswerk waarbij het dak in contrasterend zwart is getooid. De Crosstar heeft een avontuurlijk karakter: vlot in de stad maar net zo zeer geschikt voor wie houdt van het buitenleven. Daarom zijn de zetels bekleed met een waterafstotende stof. Welke Jazz je ook kiest, er is telkens het uniek hybride aandrijfsysteem. Honda heeft meer dan twintig jaar ervaring op dat gebied en heeft het volste vertrouwen in het nieuwste systeem dat in de Jazz en Jazz Crosstar te vinden is. Op de hybride aandrijflijn geeft Honda een waarborg van 5 jaar of 100.000 kilometer.

Slimme ruimte met ‘Magic Seats’

De Jazz en de Jazz Crosstar zijn respectievelijk 4,04 en 4,09 meter lang en daarmee bijzonder compact en wendbaar. Niettemin tellen ze vijf volwaardige zitplaatsen in combinatie met een makkelijk bereikbare koffer. Uniek is de achterbank die Honda zijn ‘Magic Seats’ noemt. De tweedelige achterbank kan op een traditionele manier worden neergeklapt om de laadruimte te vergroten. Uniek is dat het mogelijk is om de leuning in zijn opstaande positie te laten en de zitjes afzonderlijk naar boven te klappen. Zo kun je voor het laden genieten van de volledige hoogte van het koetswerk, van bodem tot plafond. Dat is ideaal voor het vervoeren van extra hoge of lange voorwerpen.

Focus op het verkeer

Ook het dashboard is een toonbeeld van minimalistisch en praktisch design. De digitale tellerpartij is informatief maar compact. Daardoor is de bovenste rand van de boordplank laag en dat maakt dat je als bestuurder geniet van een uitstekend zicht. Focus op het verkeer en een minimum aan afleiding. In het midden prijkt een makkelijk te bedienen 9 inch aanraakscherm dat toegang geeft tot Honda Connect. Voor een directe en makkelijke bediening zijn voor een aantal functies, zoals de airco, traditionele fysieke toetsen voorzien. Het ver naar voor reikende en lage dashboard in combinatie met het grote ruitoppervlak maken van het interieur een ware leefruimte. De keuze voor zacht aanvoelende materialen voor de aankleding van het dashboard versterken die sfeer en het praktische wordt nooit vergeten. Op elk uiteinde van het dashboard is een bekerhouder voorzien.

Veilig

Onder het label Honda Sensing krijgt de Honda Jazz standaard een indrukwekkende reeks veiligheidsvoorzieningen mee. Het Collision Mitigation Brake System zal je bij een dreigende aanrijding met een voertuig of voetganger waarschuwen en tegelijk de rijsnelheid verlagen. Het Lane Keeping Assist System zorgt dat je in je rijstrook blijft. Verder is er nog verkeersbordherkenning. De Active Cruise Control maakt dat je een veilige afstand bewaart met je voorligger. De uitparkeermonitor verwittigt je van aankomend verkeer als je achteruit uit een parkeerplaats rijdt. Als er andere weggebruikers in de dodehoek van het spiegelbeeld komen, dan word je ook daarvan verwittigd. Ultieme bescherming is er door tien airbags. Uniek voor een auto in deze categorie is de centrale airbag tussen de bestuurder en de voorste passagier. Kortom de nieuwe Honda Jazz en Jazz Crosstar zijn het ontdekken waard. Ze zijn niet enkel uiterst veilig maar geven ook een unieke combinatie van compacte buitenafmetingen met een ruim en leuk interieur.

