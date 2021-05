Jaguar-wrak stond 25 jaar in schuur en brengt nu nog meer dan 100.000 euro op

Belg rijdt er graag de kantjes vanaf: 84 procent geeft toe verkeersre­gels weleens te negeren

12 mei België is Europees kampioen, als het gaat om het niet naleven van het verkeersreglement. Met 84% van de Belgische bestuurders die al eens een overtreding begaat, presteert België het slechtst van de 11 Europese landen die in de nieuwe Europese barometer van de Fondation Vinci bevraagd werden. Stef Willems, woordvoerder van het veiligheidsinstituut Vias, legt uit tegen welke regels we vooral zondigen, waarom we dat doen en hoe we daar zelf iets kunnen aan doen. “We zoeken graag de grens van de regels op”.