Jaguar Land Rover introduceert coronaproof touchscreen

24 juli 2020

11u15

Bron: www.fangio.be 2 Auto Het touchscreen van je wagen is een broeihaard van bacteriën. Iedereen zit er met zijn vingers aan en dat is zeker in deze coronatijden geen goed idee. Maar de Britse autobouwer Jaguar Land Rover (JLR) heeft daar een oplossing voor.

JLR ontwikkelt immers samen met de Universiteit van Cambridge displays met predictive-touchtechnologie, die bediend kunnen worden zonder ze aan te raken. Het systeem werkt met artificiële intelligentie (machine learning) en een gebarentracker via een camera of via radiofrequentie om een aanwijzing vroeg te detecteren en te voorspellen welke handeling een gebruiker wil uitvoeren op het aanraakscherm. Hierdoor kan je de radiopost veranderen of de GPS bedienen zonder het scherm echt aan te raken.

Het systeem, dat in onderstaande video wordt uitgelegd, heeft volgens JLR trouwens nog een tweede voordeel. Doordat je niet meer op exact de juiste plaats moet duwen – het systeem voorspelt je actie, weet je wel – zou je minder afgeleid raken tijdens het rijden, zeker op hobbelige wegen. En dat het ook werkt tegen die vele vettige vingerafdrukken op je scherm is ook mooi meegenomen.