Jaguar dropt bom: enkel elektrische auto’s vanaf 2025

Jaguar, het is een merk dat nog altijd de zinnen prikkelt. De naam horen, voor de oudere lezers betekent dat: mijmeren over de legendarische F-Type die het autolandschap in de jaren zestig compleet veranderde, want autorijden sexy maakte. Net zoals er voor liefhebbers van mooie auto’s vandaag de F-Type is, naar onze mening een van de leukste sportwagens -bloedmooi ook.