Italiaanse politie gebruikt Lamborghini Huracán voor niertransport van 480 kilometer in 2 uur

Al 105.646 auto's minder verkocht in ons land: alleen Porsche gaat in dit rampjaar niet uit de bocht

18 oktober De motor van de autoverkoop in ons land sputtert nog steeds. In 2020 zijn er tot nu toe 105.646 personenwagens minder verkocht dan over dezelfde negen maanden vorig jaar - ofwel 24% minder. "Dat krijgen we onmogelijk nog rechtgetrokken", klinkt het bij autofederatie Febiac. Opvallend: als enige van de 25 populairste automerken deed Porsche het in dit rampjaar zowaar béter.