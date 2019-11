elektrisch rijden Gesponsorde inhoud Is het werkelijk beter voor het milieu om elektrisch te rijden? Aangeboden door Renault

28 november 2019

08u00 2 Auto Rijden we binnenkort allemaal elektrisch en/of hybride? Als de tendens zich doorzet, dan koppelen we onze auto’s tussen nu en twintig jaar massaal aan de laadpaal in plaats van de pomp. Een bevraging bij lezers van HLN maakt duidelijk wat mensen nu echt denken over elektrisch rijden. En wat blijkt? Door de band genomen zijn onze lezers helemaal mee in het elektrische verhaal, maar bestaan er nog een aantal misverstanden. Over het milieu bijvoorbeeld. Is elektrisch rijden beter voor het milieu?

Klimaatneutraal rijden

Een opmerkelijk aantal mensen – 16% van de bevraagde lezers – denkt dat elektrische auto’s niet milieuvriendelijk zijn. Waarop ze zich baseren, is niet meteen duidelijk, al verschenen in de media de laatste maanden wel een aantal artikels die aangaven dat elektrisch rijden minder goed zou zijn voor het milieu dan rijden met een diesel- of benzinewagen. Het spreekt voor zich dat het verhaal een pak genuanceerder is.

Wie ervoor kiest om met een elektrische of hybride wagen te rijden, zorgt alvast voor minder uitstoot van C02, fijnstof en stikstofoxiden. CO2 draagt bij aan het broeikaseffect, en daarmee aan de opwarming van het klimaat. Wie de tendens wat volgt (binnen tien jaar rijden er één miljard wagens rond op onze planeet) weet dat er een limiet staat op het gebruik van fossiele brandstoffen. Die bron is niet eindig. De transitie naar duurzame wagens is al een tijdje ingezet. Ondanks het feit dat vandaag amper 1% van alle wagens elektrisch is, ziet de toekomst van het wereldwijde wagenpark er helemaal anders uit. Wagenfabrikanten zijn immers helemaal mee in het verhaal, doen onderzoek naar batterijen met een langere levensduur en zoeken constant naar manieren om hun wagens performanter, duurzamer en veiliger te maken.

Elektrisch rijden is in ieder geval goedkoper. Je betaalt een lagere kilometerprijs in vergelijking met wagens die rijden op fossiele brandstoffen en je hebt minder onderhoudskosten. Komt nog bij: door te investeren in een elektrische wagen, investeer je meteen in duurzame innovatie. En, niet onbelangrijk: wie zijn wagen oplaadt, kan ervoor kiezen om volledig ‘groen’ te gaan. Windmolens en zonnepanelen kunnen energie opwekken voor elektrische auto’s. Ook voor de lezers van HLN blijkt dat een belangrijk punt te zijn: 28% wil bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en een even grote groep vindt de lagere onderhoudskosten een belangrijk argument om te kiezen voor een elektrische wagen. Vergeet ook niet dat steeds meer steden een lage emissiezone (LEZ) worden: oudere, vervuilende (vooral diesel-) wagens komen er niet meer in ...

Milieuvriendelijk? Ja, maar ...

Is een elektrische wagen dan helemaal klimaatneutraal? Niet noodzakelijk, maar daar heb je als gebruiker zelf ook een aandeel in: wie kiest om zijn wagen op te laden met wind- of zonne-energie, kiest voor klimaatvriendelijke oplossingen. Maar hoe zit het met de C02-productie van een elektrische wagen, vergeleken met een ‘gewone’ auto? Kan je dat vergelijken? Ja, maar dan moet je wel de hele energieketen erbij betrekken en kijken naar de volledige productie/energieketen, van ‘bron tot wiel’. Volgens het Nederlandse kennisinstituut TNO zal de gemiddelde elektrische auto in 2020 (dat is volgend jaar al) tot 35% minder CO2 uitstoten dan een auto met een verbrandingsmotor. En zelfs al zou de elektriciteit helemaal van kolencentrales komen, dan nog stoot een elektrische auto nog steeds 22% minder C02 uit.

