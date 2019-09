Exclusief voor abonnees Is een Porsche die geen lawaai maakt eigenlijk nog wel een Porsche? Bard van de Weijer

05 september 2019

12u38

Bron: De Volkskrant 0 Auto Voor het eerst lanceert Porsche een elektrische sportwagen. Hoe breng je zo’n stille auto aan de man als een van de belangrijkste kenmerken van je merk een brullende motor is?

Als je als fabrikant in je 71-jarige bestaan voor het eerst een klimaatvriendelijke, elektrische sportwagen hebt gemaakt, waar presenteer je die dan? Op een plek waar groene stroom wordt opgewekt, natuurlijk. En als je Porsche heet, doe je dat op drie plekken tegelijk: bij Niagara Falls, een windpark in het Chinese Pingtan en op een voormalige Russische luchtmachtbasis, 50 kilometer ten oosten van Berlijn, in 2012 omgebouwd tot een groot zonnepark met 600.000 panelen.

Hier werd gisteren de Porsche Taycan gepresenteerd, de eerste volledig elektrische auto van het sportwagenmerk. “Een echte Porsche”, aldus bestuursvoorzitter Oliver Blume, “ook al is hij in elk opzicht anders.”

Het grootste verschil

