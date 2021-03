Is een elektrische auto echt goedkoper in verbruik?

Energie Dit zijn de grootste ener­gieslur­pers in uw huis

24 februari Een doorsnee Belgisch gezin betaalt jaarlijks meer dan 1.600 euro aan energie*. Wel 73,5 procent van onze verbruikte energie spenderen we aan de verwarming van onze woning. Enkel in Luxemburg ligt dat percentage nog hoger. Daartegenover staat dat we in verhouding weinig energie verbruiken om de woning te verkoelen en te koken. Mijnenergie.be ging na hoe u die kennis in uw voordeel omzet.