Is dit de lelijkste nieuwe auto van Europa?

Toen de eerste foto's van de Grand Albaycin werden uitgestort over automedia wereldwijd, waren de reacties niet mals. Op website Carscoops regende het direct negatieve commentaren. De reacties zijn lachwekkend als je niet voor de Spaanse firma werkt: ‘ They're Hurt’an my eyes’, schrijft iemand. Anderen denken dat het om een 1 april-grap gaat en iemand anders omschrijft de Hurtan als een ‘bastaardzoon van Wall-E en een Transformer‘.

Ook op Caradvice wordt de auto flink door de mangel gehaald: ‘een typisch geval van een geheel dat minder is dan de som der delen', schrijft iemand. Volgens een ander verdient de ontwerper celstraf, net als de directie van het bedrijf wegens het goedkeuren van het design. Weer iemand anders beweert dat er ‘bloed uit zijn ogen komt’ na het aanschouwen van de foto's.

Een blik op de website van Hurtan wijst uit dat de firma ook andere auto's heeft gebouwd, die mogelijk nog moeilijker op het netvlies liggen. Wat te denken van de Author, die is gemaakt op basis van de ook al niet bijster mooie Chrysler PT Cruiser? Kennelijk heeft Juan Hurtado González, die het bedrijf in 1991 oprichtte, een smaak op autogebied die niet door iedereen wordt begrepen.

Deze week onthulde het merk dat de Grand Albaycin niet alleen leverbaar is met stoffen dak, maar ook met een stalen klapdak. Beide modellen zijn leverbaar met de 132 pk sterke 1.5 en de 184 pk 2.0 van de MX-5. De internationale vanafprijs van de Grand Albaycin met stoffen kap ligt op 59.000 euro. De krachtiger 2.0 kost vanaf 63.200 euro. Er is ook een luxueuzere Bespoke-variant, die te krijgen is vanaf 72.000 dollar.