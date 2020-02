Is dit de Jaguar van de toekomst? Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Bron: www.fangio.be 2 Auto In samenwerking met zustermerk Land Rover heeft Jaguar Project Vector in het leven geroepen, een technologisch experiment dat de grenzen van de (toekomstige) automobiel aftast.

Terwijl een aantal merken de haalbaarheid van de volledig zelfrijdende auto opnieuw in vraag stellen, blijven andere er rotsvast van overtuigd dat een stuur en twee pedalen – drie, als je echt van de oude stempel bent – binnenkort voltooid verleden tijd zijn. Ook Jaguar en Land Rover hebben zopas hun knapste koppen bij elkaar gestoken om een autonome toekomstvisie te formuleren, het resultaat is deze vierkante en uiteraard volledig elektrisch aangedreven ‘pod’ die zijn inzittenden volledig zelfstandig van A naar B kan voeren.

Het karretje meet slechts 4 meter, maar beschikt dankzij het optimaal benutte volume toch over een riante binnenruimte voor vier volwassenen. Ideaal dus voor een spelletje kleurenwiezen, al laat Jaguar-Land Rover wel nog steeds de mogelijkheid om het stuur zelf in handen te nemen. Verder geven de Britten ook nog mee dat het studiemodel is uitgerust met een bijzonder modulaire woonkamer, waardoor hij in de toekomst ook kan worden ingezet voor autonoom goederenvervoer.

Destination Zero

Met deze Vector Concept wil Jaguar aantonen dat we onze stedelijke mobiliteit volledig zullen moeten herdenken om het verkeer efficiënter, veiliger en milieuvriendelijker te maken. Het blijft overigens niet bij vage beloftes: onder het motto ‘Destination Zero’ (nul ongevallen, nul kilometer file en nul emissies) zet Jaguar Land Rover volgend jaar al een proefproject op het getouw in thuisbasis Coventry, waarbij de Vector zal worden ingezet voor een gedeelde mobiliteitsdienst.