Is deze vliegende auto de toekomst?

HLN DriveAls we de filmklassieker Back to the Future mogen geloven, was de vliegende wagen al enkele jaren geleden doorgebroken. Dat is helaas niet gebeurd, maar volgens het Britse bedrijf Airspeeder zal dat moment niet lang op zich laten wachten. HLN Drive neemt de Airspeeder Mk 3 onder de loep.

Airspeeder wil eerst gaan racen met vliegende auto’s alvorens modellen te maken voor het dagdagelijkse verkeer. Hun eerste poging is deze sigaarvormige Mk 3, een VTOL-voertuig (Vertical Take-Off and Landing), dat via zijn propellers op de uithoeken boven de grond blijft zweven en zich op die manier kan voortbewegen. Echt rijden als een auto, doet hij dus niet.

Het Britse bedrijf wil graag dit jaar nog race met de Mk 3. Er worden op dit moment zelfs al 10 wagens gebouwd voor deelnemende teams. Ultralichte wagens, trouwens, de vliegende auto weegt slechts 100 kilo, is in totaal 131 pk sterk en haalt topsnelheden tot 120 km/u. Dat doet hij helemaal elektrisch. De batterij is eenvoudig te vervangen via een schuifmechanisme.

Besturing vanop afstand

Opvallend aan deze wagen is dat hij wel op 100% schaal is gebouwd, maar dat er voorlopig nog geen bestuurder plaats in zal nemen. De Mk 3 wordt met andere woorden vanop afstand bestuurd. Airspeeder heeft wel de ambitie om in 2022, bij de bouw van haar Mk 4, te gaan racen met piloten die wel in het voertuig zitten. De topsnelheid van de vliegende auto wordt dan ook opgetrokken naar 200 km/u.

Volledig scherm Airspeeder Mk3 © Airspeeder

Matt Pearson, de baas van Airspeeder, zegt: “De onthulling van ‘s werelds eerste full-sized elektrische vliegende raceauto is een mijlpaal in de opkomst van een mobiliteitsrevolutie. Het is concurrentie die vooruitgang aanstuurt en onze raceklasse versnelt de ontwikkeling van technologie voor schone passagiersvervoersmiddelen, logistiek en zelfs geavanceerd luchttransport voor medische toepassingen.”

Het moet gezegd: amateuristisch oogt dit project niet bepaald. Ook het feit dat onder meer Jaguar Land Rover, McLaren en Boeing bij het project betrokken zijn, draagt bij aan de geloofwaardigheid van Airspeeder. Benieuwd hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen…

