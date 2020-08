Ioniq wordt het nieuwe elektrische submerk van Hyundai www.fangio.be

19 augustus 2020

18u00

Bron: www.fangio.be 5 Auto Hyundai Motor Company kondigt de lancering aan van zijn nieuwe merk IONIQ, dat alleen zal bestaan uit batterij-elektrische voertuigen. Het eerste model is gepland voor begin 2021.

De samensmelting van de woorden ‘ion’ en ‘uniek’, IONIQ, verscheen voor het eerst in het Hyundai-jargon als een langlopend R&D-project gericht op milieuvriendelijke mobiliteit.

Op basis van dit project introduceerde Hyundai in 2016 een voertuig met de naam IONIQ, het eerste en enige model ter wereld dat een keuze bood van drie elektrische aandrijfopties – volledig hybride, plug-in hybride en batterij-elektrisch – voor hetzelfde type koetswerk.



Vandaag wordt IONIQ een volwaardig merk, zoals EQ bij Mercedes-Benz, bijvoorbeeld.

De komst van dit nieuwe merk sluit aan bij de uitgesproken ambitie van Hyundai Motor Group om tegen 2025 een miljoen batterij-elektrische voertuigen te verkopen en een aandeel van 10 procent te realiseren en zo marktleider te worden.

Van start met drie modellen

De modellen van het IONIQ-merk zullen gebaseerd zijn op een wereldwijd modulair elektrisch platform, bekend als E-GMP, dat naar verwachting een snelle oplaadcapaciteit en een groot rijbereik zal bieden.

Hyundai Motor lanceert de komende vier jaar drie nieuwe elektrische modellen onder het merk IONIQ.

Het eerste model onder het IONIQ-merk is de middelgrote CUV IONIQ 5 (Crossover Utility Vehicle) dat begin 2021 op de markt wordt gebracht. IONIQ 5 is gebaseerd op het EV ’45-concept, dat Hyundai op het Internationale Autosalon (IAA) in Frankfurt in 2019 onthulde als eerbetoon aan zijn allereerste conceptwagen.

In 2022 lanceert Hyundai de IONIQ 6 sedan, gebaseerd op het nieuwste EV ‘Prophecy’ concept, onthuld in maart, gevolgd door de IONIQ 7, een grote SUV in het begin van 2024.