Internationale Dag zonder Gsm: met deze tien tips doe je 't veilig in de auto FT

06 februari 2018

08u27 0 Auto ‘Ping’, een sms’je. ‘Ping’, een nieuwe e-mail. Herkenbaar tijdens het autorijden. Je wéét dat je niet mag kijken, maar de nieuwsgierigheid wint het toch. En dus grijp je snel jouw telefoon. Levensgevaarlijk. Met deze tips laat je het toestel hopelijk voor wat het is.

1. Doe het stil

De eenvoudigste en meest voor de hand liggende tip: zet het geluid van je gsm af voor je achter het stuur kruipt. Zo ben je niet afgeleid door elke ‘ping’ van een binnenkomende oproep of nieuw bericht. Schakel álle meldingen uit. Zet je toestel op vliegtuigstand zodat de verbinding tijdelijk wordt verbroken.

2. Installeer deze apps

Zowel voor Android als iOS zijn er verschillende apps op de markt die alle meldingen blokkeren terwijl je aan het rijden bent. 'Argenta Veilig Onderweg' blokkeert sociale media, e-mailprogramma’s en chatprogramma’s zoals Facebook, Twitter en WhatsApp tijdens het rijden. De app activeert zichzelf van zodra je ongeveer 15 kilometer per uur rijdt.

'Cellcontrol' is dan weer een app die je aanschaft in combinatie met een ‘bakje’ voor in de wagen. Dat detecteert wie er aan het stuur zit en blokkeert enkele functies op de smartphone van de bestuurder. Voor bezorgde ouders is er ook een familieformule.

'Live2Txt' is misschien de eenvoudigste. Druk op ‘on’ wanneer je begint te rijden, en alle inkomende telefoontjes en berichten worden geblokkeerd. De persoon aan de andere kant van de lijn wordt er ook van verwittigd dat je onderweg bent.

3. Anticipeer

Dat superdringende telefoontje naar je baas, je babysit of je mama? Je doet die het best voor je vertrekt. Heb je de gsm nodig als gps? Zoek dan eerst een goede telefoonhouder zodat het toestel ook goed vastzit. Stel vervolgens de bestemming in vóór vertrek en tokkel onderweg niet op het scherm. Zoek je naar het dichtstbijzijnde tankstation of zijn de plannen gewijzigd? Vraag de passagier om de wijziging door te voeren of parkeer eerst reglementair.

4. Delegeer

Als er iemand met je meerijdt, vraag aan die persoon om te communiceren. Vraag hem of haar ook om eventuele wijzigingen in het navigatiesysteem door te voeren.

5. Neem een pauze

Als je echt een oproep wil antwoorden, je berichten wil beluisteren, een sms wil lezen of schrijven of zelf een telefoontje wil doen, profiteer ervan om een (welverdiende) pauze te nemen. Opgelet: parkeer reglementair!

6. Kom tot rust

Je hebt een gemiste oproep, en dan? Wees positief: geniet van het moment dat je even onbereikbaar bent. Niet alle telefoontjes zijn hoogdringend.

7. Wantrouw je handenvrije kit

Bellen met een handenvrije kit is ook gevaarlijk. De afleiding van het telefoongesprek verschuift onze aandacht ‘weg’ van het verkeer. Onderzoek wees uit dat wie handenvrij belt ook minder oog heeft voor andere weggebruikers of verkeersborden.

8. Denk aan de anderen

Vraag bij elk telefoontje even of de persoon aan de andere kant van de lijn aan het rijden is. Als dat zo is, spreek een moment af om later terug te bellen.

9. Reken

Denk aan wat je riskeert als je betrapt wordt met de gsm achter het stuur. Met 116 euro kan je heel wat andere zaken doen.

10. Gooi ’m weg

Helpen alleen de grove middelen? Leg je toestel dan in je handschoenkastje. Als de drang nog te groot is: drop hem op de achterbank of - waarom niet - zelfs in de koffer. En steek hem desnoods diep in een rugzak, handtas of jaszak. Succes!

