Ineos-miljardair geeft 600 miljoen pond uit voor alternatieve Land Rover Defender Erik Kouwenhoven

20 september 2019

14u33

Bron: AD.nl 0 Auto De Britse miljardair Jim Ratcliffe komt met zijn eigen tegenhanger van de Land Rover Defender. Liefst had de man, die met zijn concern Ineos een miljardeninvestering in de haven van Antwerpen plant, de productie van de niet meer gemaakte wagen nieuw leven ingeblazen. Maar omdat dit niet kon, besloot hij 600 miljoen pond (bijna 680 miljoen euro) te stoppen in zijn eigen alternatief, Grenadier genaamd.

Dat meldt persbureau Bloomberg. Sir Jim Ratcliffe is eigenaar van een van de grootste chemiebedrijven ter wereld en tevens een van de rijkste inwoners van Groot-Brittannië (en Brexit-voorstander). In eerste instantie wilde de autoliefhebber de productie van de Land Rover Defender doorstarten, maar gesprekken met Jaguar Land Rover liepen op niets uit. Hij besloot daarom een geheel nieuwe Defender te gaan maken.



Het wordt een auto die moet teruggrijpen naar de oerversie van de Defender: een pragmatisch voertuig dat bedoeld is voor jagers, boeren en avonturiers met eenvoudige techniek die onverwoestbaar is en gemakkelijk te repareren. De naam ‘Grenadier’ is gekozen na een stemming op internet en refereert aan een pub waar het idee voor de auto werd geboren. De benzine- en dieselmotoren zijn afkomstig van BMW.



De wagens zullen worden gemaakt in Bridgend in Wales. Daar worden nu nog Fords gemaakt, maar daar komt volgend jaar een eind aan in het kader van de Europese bezuinigingen bij Ford. De nieuwe fabriek denkt voorlopig werk te bieden aan 200 van de 1700 huidige Ford-werknemers, maar hoopt dat al snel op te voeren naar 500. Over twee jaar moeten de eerste exemplaren van de band rollen voor prijzen die beginnen bij 35.000 pond (39.500 euro).



Ratcliffe wil in de Antwerpse haven twee plasticfabrieken bouwen, een zogenaamde ethaankraker en een installatie om propaangas in propyleen om te zetten. De miljardeninvestering is omstreden, ook al omwille van de 55 hectare bos die daarvoor gekapt zou worden in havengebied.

