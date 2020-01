Inductieladen nog dit jaar op grote schaal geïntroduceerd in Groot-Brittannië Erik Kouwenhoven

02 januari 2020

15u46

Het Verenigd Koninkrijk introduceert dit jaar op grote schaal draadloze opladers voor elektrische auto's. Dat betekent dat eigenaren van elektrische auto's hun voertuigen niet meer hoeven op te laden met kabels.

Groot-Brittannië gaat op grote schaal proeven doen met inductieladers in Londen, in de Midlands (Centraal-Engeland) en in Schotland. De inductieladers worden geïnstalleerd in woonstraten, parkeergarages en op taxistandplaatsen. De apparatuur van de firma Connected Curb maakt het gebruik van oplaadpunten en kabels overbodig.

De laadplekken, die in de grond zijn verzonken, zenden een elektromagnetisch veld uit dat kan worden omgezet in elektriciteit wanneer er een voertuig bovenop wordt geparkeerd. Veel bestaande elektrische voertuigen kunnen achteraf worden uitgerust met de technologie om ze in staat te stellen de draadloze opladers te gebruiken. Veel modellen die de komende maanden uitkomen hebben de ingebouwde laadmogelijkheid al standaard aan boord.

Druk

Lokale autoriteiten staan wereldwijd ​​onder druk om oplaadpunten te installeren, maar de infrastructuur loopt op veel plekken achter bij de vraag naar elektrische voertuigen. Connected Curb-topman Chris Pateman-Jones hierover: “Autofabrikanten nemen in toenemende mate inductielaad-technologie op in hun nieuwe modellen, maar op dit moment zijn er slechts een handvol plekken die het laden op deze manier mogelijk maken.”

Volgens hem wordt inductieladen de komende jaren de norm. “Het is qua prestaties vergelijkbaar met traditioneel opladen, maar het is handiger en nog eenvoudiger", aldus Pateman-Jones. “Inductie zorgt er ook voor dat elektrische voertuigen toegankelijk worden voor mensen met een handicap, die momenteel door de noodzakelijke elektrische kabels worden uitgesloten.”

Connected Curb verwacht samen met partner Magment uit München binnen twee maanden de laders in Groot-Brittannië te gaan testen. Halverwege dit jaar zijn andere Europese landen aan de beurt. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt.