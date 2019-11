In Gent gebouwde elektrische XC40 krijgt pittig prijskaartje, maar Volvo gelooft in verkoopsucces ADN

27 november 2019

19u24

Bron: Belga 7 Auto De elektrische variant van de Volvo XC40, die in Gent wordt gebouwd, zal in België 62.900 euro kosten (inclusief BTW en zonder mogelijke kortingen). Een hoog prijskaartje, al is Volvo ervan overtuigd dat het voldoende voertuigen aan de man kan brengen. Dat is nodig want de Gentse fabriek, met zowat 6.600 werknemers de grootste werkgever van Oost-Vlaanderen, hangt grotendeels af van het model.

Volvo maakte vandaag de prijs van de XC40 voor de Belgische markt bekend, zowat 62.900 euro. "De prijs is competitief in het segment", zegt commercieel woordvoerder René Aerts. "We zullen ons vooral toespitsen op professionele klanten. Voor vrije beroepen en zelfstandigen hebben we specifieke prijzen. Voor particulieren zullen er acties zijn."

Volvo wil niet zeggen welke verkoopcijfers het ambieert, maar eerder communiceerde het bedrijf al dat tegen 2025 de helft van de verkochte voertuigen elektrisch moet zijn. De XC40 komt in twee uitvoeringen: een met klassieke brandstofmotor en een met elektrische aandrijving. Die laatste, de XC40 'recharge', kost ongeveer dubbel zoveel in aankoop.

Stimuli van de overheid?

Aerts beklemtoont wel dat de overheid werk moet maken van stimuli, wil de markt voor elektrische voertuigen aantrekken. De fiscale aftrekbaarheid moet blijven en particulieren moeten gesteund worden indien ze thuis een laadpaal installeren.

Vanochtend berichtte De Tijd nog dat federaal onderhandelaar Paul Magnette (PS) in zijn nota de leasing van nul-emissiewagens fiscaal wil stimuleren. Dat zou een impuls betekenen voor elektrische bedrijfswagens in het algemeen en de XC40, die in Gent wordt gebouwd. Die fabriek stelt 6.600 personeelsleden te werk en bouwde een grote batterijfabriek om een voortrekkersrol te spelen in de elektrificatie van Volvo.

Maar dat de auto in België wordt gebouwd, vertaalt zich dus niet in een lagere aankoopprijs. Wel leert de ervaring bij andere automerken dat het onderhoud van elektrische voertuigen veel goedkoper is dan bij klassieke auto's. Ook is elektriciteit veel goedkoper dan brandstof. "De klant zal daar een serieus voordeel zien", zegt Aerts.

De eerste elektrische Volvo rolt in september 2020 van de band in Gent.