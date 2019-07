In één maand 11 procent minder nieuwe auto's ingeschreven SVM

01 juli 2019

19u33

Bron: Belga 1 Autonieuws In juni zijn in ons land 50.044 nieuwe personenauto's ingeschreven. Dat zijn er 10,97 pct minder dan in juni vorig jaar, met toen 56.211 nieuwe inschrijvingen. Voor de eerste jaarhelft betekent 310.488 nieuwe auto's een daling van 6,3 pct ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dat melden de federale overheidsdienst Mobiliteit en sectororganisatie Febiac.

2018 was een uitzonderlijk jaar voor de nieuwe automarkt, met het op één na beste resultaat ooit in België. De introductie van de nieuwe WLTP-homologatiecyclus voor nieuwe auto's dwong de automarkt immers tot een versnelde verkoop en inschrijving van NEDC-voertuigen. Die 'boost’ laat zich nu voelen in de vergelijking met 2018, aldus Febiac.

Het populairste automerk in juni was Renault, met een marktaandeel van 11,52 procent. Daarna volgen respectievelijk Volkswagen (9,80 pct), Peugeot (7,29 pct), Mercedes (7,17 pct) en Audi (6,01 pct).

De markt voor lichte bedrijfsvoertuigen tot 3,5 ton daalde in juni met 6,12 pct tot 7.164 eenheden. Het eerste semester wordt afgesloten met 43.721 nieuwe voertuigen. Dat is een toename van 2,4 pct.

Tachograaf

De invoering van een Europese intelligente digitale tachograaf voor alle zware bedrijfsvoertuigen vijzelde dit marktsegment de afgelopen weken op. Dat leidde tot 261 nieuwe registraties van zware bedrijfsvoertuigen tot 16 ton (+76,3 pct) en 1.446 nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (+83,9 pct) van meer dan 16 ton.

In juni werden 3.453 nieuwe bromfietsen (+46,6 pct) ingeschreven. Het aantal nieuwe motorfietsen liep met 9,6 pct terug tot 2.759 stuks (3.053 in juni vorig jaar).