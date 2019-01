In één klap een van populairste modellen: Porsche verdubbelt productie van zijn allereerste elektrische auto Redactie

22 januari 2019

15u42

Bron: Tweakers 0 Auto Porsche verdubbelt de productie van zijn eerste volledig elektrische auto, de Taycan, van 20.000 naar 40.000 per jaar. De autofabrikant zou aangemoedigd zijn door het grote aantal reserveringen. Hiermee wordt de Taycan wat aantallen betreft in één klap een van de populairste Porsche-modellen.

Alleen al in Noorwegen heeft Porsche drieduizend reserveringen voor de Taycan, terwijl het daar normaal gesproken driehonderd auto’s per jaar verkoopt. Dergelijke cijfers waren de motivatie voor de verhoging. Volgens het Duitse Automobilwoche is het aantal van 40.000 exemplaren per jaar voor een high-end automaker als Porsche zeer groot.

De auto zal een actieradius van meer dan 400 kilometer hebben en een 800V-laadsysteem. Dat levert een laadsnelheid van 350 kilowatt op, wat de auto in een kwartier voor tachtig procent moet kunnen opladen, aldus Electrek. Ter vergelijking: een Tesla doet daar bij een Supercharger ongeveer veertig minuten over. Het goedkoopste Model S, die het dichtst op de beoogde prijs van de Porsche zit, heeft met ongeveer 540 kilometer wel een grotere actieradius.

In september moet het uiteindelijke ontwerp van de Taycan onthuld worden en de productie moet eind dit jaar beginnen, schrijft Electrek. Voor de productie heeft Porsche 1200 nieuwe werknemers aangenomen en zes miljard euro geïnvesteerd. Porsche meldde vorig jaar dat het verwacht dat vanaf 2025 de helft van alle geleverde auto’s deels of volledig elektrisch rijdt.

Bekijk ook: