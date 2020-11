In deze stad krijg je veel geld als je foutparkeerders verklikt

Vliegende auto mag in Nederland de weg op, eerste modellen voor klanten wellicht in 2023

28 oktober In Nederland heeft een vliegende auto van het bedrijf PAL-V de de goedkeuring gekregen om de openbare weg op te gaan. Het prototype mag wel nog niet de lucht in, want daarvoor is nog groen licht nodig van de Europese toezichthouder voor de luchtvaart. De eerste modellen voor klanten worden in 2023 verwacht.