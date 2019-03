In deze sportwagens had je de afgelopen 10 jaar moeten investeren Erik Kouwenhoven

11 maart 2019

11u55

Bron: AD.nl 0 Auto Volgens het Engelse bedrijf JBR Capital - dat zich bezighoudt met de financiering van exclusieve auto’s - was de Lamborghini Véneno de beste investering van de afgelopen tien jaar en de Maserati Quattroporte de slechtste.

De oorzaken laten zich bijna raden: van de Lamborghini Véneno zijn in 2013 maar vijf exemplaren gebouwd, waarvan drie voor klanten. Overigens zijn er ook nog negen Véneno Roadsters, maar dat terzijde. Volgens JBR Capital koste de Véneno 2,6 miljoen pond nieuw en is hij nu zo’n 7,3 miljoen pond waard. Dat betekent een plus van 180 procent.

Ook de zeldzame Ferrari LaFerrari is nu fors meer waard, 2,4 miljoen pond tegen 1,15 miljoen pond in 2013. De prijs van zo’n 2,4 miljoen pond anno 2019 ligt daarmee 109 procent hoger. Een Koenigsegg One:1 moet tegenwoordig 4 miljoen pond opbrengen, een waardestijging van 100 procent. Ook goed deed je het met een Pagani Zonda Cinque (plus 54 procent), Porsche Cayman GT4 (plus 31 procent) en een McLaren P1 (plus 27 procent).

Maar niet alle begeerlijke auto's werden meer waard. Een in zeer grote aantallen gebouwde auto als de Maserati Quattroporte (2013) zou nu bijvoorbeeld 71 procent minder waard zijn. Hetzelfde geldt voor de Aston Martin Vantage S (min 45 procent), de Jaguar F-Type SVR (min 32 procent), de nieuwe Honda NSX (min 22 procent), de McLaren 650S (min 37 procent) en de Rolls-Royce Ghost (min 18 procent). Overigens heeft JBR uitsluitend gekeken naar auto’s die in Genève zijn gelanceerd.