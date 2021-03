In deze nieuwe auto kan je vinylplaten afspelen

De marketingafdeling van Lexus in de Verenigde Staten houdt wel van een stunt om de aandacht te trekken. Lexus ging er onlangs een samenwerking aan met twee artiesten en muziekwebsite Pitchfork. Het resultaat is de Lexus IS Wax Edition met als bijzonderheid een platenspeler in het handschoenkastje.

De Wax Edition is zeer exclusief: er wordt er maar één van gemaakt. Het automerk probeert ermee de aandacht te vestigen op de vorig jaar grondig vernieuwde Lexus IS. Voor de promotie werden DJ en producer MC Madlib, artiest en producer Kaytranada en muziekmagazine Pitchfork ingeschakeld.

De twee artiesten hebben samen een nummer uitgebracht dat in de reclame voor de Lexus IS Wax Edition debuteert. In het handschoenkastje is een platenspeler verwerkt die onderweg muziek kan afspelen en volgens Lexus zonder dat de naald daarbij overslaat. Het merk wil hiermee aantonen hoe de auto tijdens het rijden nauwelijks trillingen vertoont en een ultiem veercomfort biedt.

Volledig scherm De speciale versie van de Lexus IS heeft een platenspeler in het dashboardkastje © Lexus

3D-printer

De platenspeler stuurt zijn geluid via een 17 speakers tellend audiosysteem van Mark Levinson het interieur in. Op het apparaat kan je alle soorten vinylplaten draaien. De speciale platenspeler is met een 3D-printer vervaardigd uit koolstofvezel en heeft diverse aluminium onderdelen.

Een pick-up in een auto is niet nieuw. Eind vorige eeuw, in de hoogtijdagen van de platenspeler, werd hij al regelmatig toegepast in auto's. Ideaal werkte het toen niet: de plaat sloeg vaak over. Daar bracht later de muziekcassette verandering in. Uiteindelijk wisten de cd-speler, harde schijf met muziekbestanden en streaming audio, zoals van Spotify, de auto te veroveren.

