In deze landen zijn winterbanden en sneeuwkettingen verplicht Erik Kouwenhoven

19 december 2018

18u48

Bron: AD.nl 2 Auto De wintersport staat voor de deur en ieder jaar ontstaan er discussies over waar winterbanden nu wel of niet verplicht zijn. Daarom heeft de Nederlandse garagehouders-brancheorganisatie BOVAG een interactieve kaart opgesteld met daarop de verschillende wetten en regels rond winterbanden en sneeuwkettingen in populaire vakantiebestemmingen.

Winterbanden, ja of nee? Een weekendje in het Duitse Winterberg (op vier uur rijden van Brussel) kan, mits de wegen sneeuwvrij zijn. Maar in Oostenrijk is het in de periode van 1 november tot 15 april verplicht winterbanden met een profiel van minstens 4 millimeter onder de auto te hebben. Wordt een automobilist betrapt zonder goede winterbanden, dan volgt een boete van 35 euro. Heeft de bestuurder ook een gevaarlijke situatie veroorzaakt, dan kan de boete oplopen tot liefst 5.000 euro en mag de auto in beslag genomen worden.



In Oostenrijk moet je zelfs standaard sneeuwkettingen in de auto hebben, maar in Zwitserland bijvoorbeeld zijn winterbanden niet eens verplicht. Kortom: verwarring alom.

De volledige interactieve kaart is hier te bekijken.