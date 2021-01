In deze door Saudi-Arabië gebouwde miljoenenstad is geen auto te vinden

HLN Drive Nieuwe auto kopen? Zo maak je de beste deal

28 december Januari is traditiegetrouw de maand waarin we op zoek gaan naar een nieuwe wagen, al is het maar door het autosalon (dat dit jaar spijtig genoeg niet plaatsvindt) en de daaraan gekoppelde salonkortingen (die gelukkig wel blijven bestaan). Ben je van plan om een nieuwe auto te kopen? Met deze tips van de HLN Drive redactie maak je de beste deal!