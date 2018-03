In China koop je voortaan wagen in de 'auto-automaat' HR

27 maart 2018

14u47

Bron: Alibaba, The Verge 10 Auto In de Chinese miljoenenstad Guangzhou (Kanton) kan je sinds gisteren een wagen kopen in de 'auto-automaat'. E -commerce-gigant Alibaba lanceerde er samen met Ford zijn eerste automaat: een gebouw van vijf verdiepingen met 42 wagens. "In 10 minuten bestel je er een auto."

Alibaba hoopt met de automaat de verkoopcijfers de hoogte in te jagen. In de eerste plaats door een makkelijkere service aan te bieden voor testritten. Een auto bestellen in het 'Super Test Drive Center' moet voor de internetgigant even makkelijk zijn als een drankblikje of een brood uit de automaat halen.

Om een wagen te bestellen, kies je eerst in een app het model en de kleur, en je geeft aan om hoe laat je de wagen wil oppikken. Je stuurt ook een selfie door, zodat de automaat door middel van gezichtsherkenning de juiste wagen kan afleveren als je die even later gaat ophalen. Volgens Alibaba kan dat alles in 10 minuten gebeuren.

Goedkoper dan bij dealer

De klant kan de wagen vervolgens drie dagen testen. Is hij akkoord met de aankoop, dan valideert hij die en is hij eigenaar van de wagen. Om gebruikers aan te moedigen de automaat gebruiken in plaats van bij een dealer langs te gaan, wil Alibaba korting geven aan klanten die de automaat gebruiken. Als je nog niet zeker bent van het model, kan je een andere wagen testen. Om misbruik tegen te gaan, kan je elk model slechts één keer testen en niet meer dan vijf wagens per twee maanden.

Testrit niet voor iedereen gratis

Volgens The Verge kunnen evenwel niet alle Chinezen op dezelfde manier gebruikmaken van de automaat. Of je voor een testrit moet betalen of niet, hangt onder meer af van het systeem met 'sociale ranking' van de overheid. Daarmee wordt iemands betrouwbaarheid bepaald op basis van data over zijn sociale en economische status. Voor wie een betrouwbare ranking heeft van 700 of hoger, is een testrit via de automaat gratis. Klanten met een lagere score, zouden moeten betalen om een wagen uit te proberen.