IN BEELD. Vallende boom vernielt passerende Lamborghini

Maak kennis met de Rolls-Roy­ce Boat Tail, “de meest verfijnde picknick­plaats op aarde”

28 mei Rolls-Royce Motor Cars heeft het meest op maat gemaakte model in zijn lange geschiedenis voorgesteld: de Rolls-Royce ‘Boat Tail’, een cabriolet in nautisch thema waarvan de achterkant lijkt op het dek van een jacht en kan transformeren in ‘de meest verfijnde picknickplaats ter wereld’. De Boat Tail is vernoemd naar een serie zeer zeldzame Rolls-Royces uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw. Er worden maar drie exemplaren van gemaakt. Die drie ultra-exclusieve wagens hebben dezelfde ‘body’ maar zijn verder zwaar gepersonaliseerd.